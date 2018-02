Le Canada rafle l’or en curling mixte

Pyeongchang — La première médaille d’or olympique en curling mixte appartient au Canada. Les Canadiens John Morris et Kaitlyn Lawes ont vaincu les Suisses Jenny Perret et Martin Rios, champions du monde en titre, par la marque de 10-3 lors de la finale. Pour Morris, d’Ottawa, et Lawes, de Winnipeg, il s’agit d’une deuxième médaille d’or olympique en carrière et de la troisième du Canada à Pyeongchang. « Je ne pense pas que je l’ai encore bien réalisé, mais c’est rare d’avoir la chance d’aller aux Jeux olympiques, surtout au Canada, où il y a tellement de bons joueurs de curling », a déclaré Morris. Lawes était membre de l’équipe de Jennifer Jones, qui a remporté l’or au tournoi féminin en 2014. Le double mixte en curling fait ses débuts aux Jeux de Pyeongchang.