Victoire en demi-teinte pour les Canadiennes

Pyeongchang — Mélodie Daoust et Meghan Agosta ont obtenu un but et une passe chacune pour aider le Canada à vaincre la Finlande 4-1 au tournoi de hockey féminin des Jeux olympiques de Pyeongchang. Cette victoire au centre Kwandong a pratiquement assuré le Canada (2-0-0) d’une place en demi-finale, avec une seule autre rencontre au tournoi rotation contre les Américaines, jeudi. Les États-Unis ont par la suite battu l’équipe de Russie 5-0 dans un match du groupe A. Le Canada a offert une performance en demi-teinte, manquant parfois de finition en avantage numérique. Les Canadiennes, qui sont en quête d’un cinquième titre olympique d’affilée, avaient entrepris leur tournoi olympique avec une victoire de 5-0 contre l’équipe de Russie.