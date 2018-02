Les Canadiennes signent une victoire peu convaincante de 4-1 face à la Finlande

Mélodie Daoust et Meghan Agosta ont obtenu un but et une passe chacune pour aider le Canada à vaincre la Finlande 4-1 au tournoi de hockey féminin des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Cette victoire au centre Kwandong a pratiquement assuré le Canada (2-0-0) d’une place en demi-finale, avec une seule autre rencontre au tournoi rotation contre les Américaines, jeudi.

Les États-Unis ont par la suite battu l’équipe de Russie 5-0 dans un match du groupe A.

Le Canada a offert une performance en demi-teinte, manquant parfois de finition en avantage numérique.

Marie-Philip Poulin et Jillian Saulnier ont également marqué pour les Canadiennes, qui ont disputé ce match devant des joueurs de l’équipe canadienne masculine dans les tribunes.

Après un début difficile, les Finlandaises ont eu leurs occasions mais elles n’ont su en profiter.

L’expérimentée Riikka Valila, âgée de 44 ans, a réussi un but à 7:17 de la troisième période, profitant de son propre retour pour déjouer Shannon Szabados. Cette dernière s’est ensuite dressée lors d’une échappée de Susanna Tapani.

La vedette finlandaise Noora Raty a connu un après-midi chargé devant l’autre filet.

Les Canadiennes, qui sont en quête d’un cinquième titre olympique d’affilée, avaient entrepris leur tournoi olympique avec une victoire de 5-0 contre l’équipe de Russie.