Un record olympique pour Charles Hamelin

Les patineurs de vitesse courte piste canadiens Charles Hamelin et Samuel Girard ont franchi l’étape des préliminaires au 1000 mètres, mardi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, tandis que Charle Cournoyer a été éliminé.

Girard, de Ferland-et-Boilleau, et Hamelin, de Sainte-Julie, ont remporté leur vague au Palais des glaces de Gangneung et se sont qualifiés pour les étapes éliminatoires de la distance, qui seront présentées samedi.

Hamelin s’est même payé un record olympique avec un chrono d’une minute 23,407 secondes.

De son côté, Cournoyer, de Boucherville, a terminé en troisième position de sa vague et a vu son parcours prendre fin. Le Japonais Kazuki Yoshinaga l’a devancé par seulement 21 millièmes de seconde.

Âgé de 33 ans, Hamelin en est à ses quatrièmes et derniers Jeux en carrière. Il a terminé en neuvième position lors du 1500 m, samedi. Il n’est qu’à une médaille d’égaler la marque canadienne de Marc Gagnon et François-Louis Tremblay en patinage courte piste, et à deux médailles de rejoindre Cindy Klassen et Clara Hughes en tant qu’athlètes le plus décorés de l’histoire du Canada aux Olympiques.

Hamelin a gagné le bronze au 1000 m aux derniers Championnats du monde.

Pour sa part, Girard est âgé de 21 ans et a pris le quatrième rang lors du 1500 m, samedi. Il a gagné l’argent et le bronze au 1000 m sur le circuit de la Coupe du monde cet automne.

Cournoyer, médaillé de bronze au 500 m aux Jeux de Sotchi en 2014, participe aussi au relais.

Les préliminaires du relais 5000 mètres masculin avaient lieu plus tard, mardi.