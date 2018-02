Curling: les Athlètes olympiques russes remportent le bronze contre la Norvège

Pyeongchang — Les Athlètes olympiques de la Russie ont décroché la médaille de bronze au tournoi olympique de curling double mixte en vertu d’un gain de 8-4 face contre la Norvège, mardi.

Anastasia Bryzgalova et Aleksandr Krushelnitckii ont inscrit trois points lors des trois derniers bouts de la rencontre pour placer Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten au pied du podium.

Après trois bouts, les vainqueurs menaient 3-0, mais ont concédé deux points à deux reprises, lors des troisième et cinquième bouts.

La veille, les Norvégiens s’étaient inclinés en demi-finale face au Canada, qui disputera le match de la médaille d’or devant la Suisse, mardi soir.

Les tournois masculins et féminins de curling ont été ajoutés aux Jeux olympiques depuis 1998, mais le tournoi mixte fait ses débuts olympiques.

Chaque équipe est composée d’une femme et d’un homme et les joueurs doivent lancer six pierres plutôt que les huit habituelles. La partie dure huit bouts plutôt que 10.