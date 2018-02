Quoi surveiller aux JO

Harvey à toute allure

Après sa huitième place dimanche au skiathlon, obtenue au terme d’une course où il a été dans le coup jusqu’à la fin, le fondeur québécois Alex Harvey disputera sa deuxième épreuve des présents Jeux olympiques en participant au sprint classique sur un parcours de 1,5 km. Après la qualification, les 30 meilleurs skieurs s’élancent dans l’une des cinq manches quart de finale. Les deux meilleurs de chaque vague et deux skieurs repêchés grâce à leur chrono passent à l’étape des demi-finales, qui décident des six athlètes pouvant passer en finale. À la différence des courses de fond, l’objectif ici est de tout donner en peu de temps.

Ski de fond — Sprint classique (H)

Qualifications à partir de 4 h, finale à 7 h 30