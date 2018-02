Martin Fourcade sacré champion au biathlon

Pyeongchang — Martin Fourcade en or : le roi du biathlon a maîtrisé les éléments lundi, lors d’une 3e journée des Jeux olympiques de Pyeongchang qui a encore été perturbée par les conditions climatiques, au point de voir encore repoussés les débuts du ski alpin.

L’heure de la revanche avait sonné pour Fourcade, blessé dans son orgueil dimanche avec sa décevante 8e place en sprint.

Le voici désormais à la hauteur de Jean-Claude Killy, icône française des Jeux de Grenoble 1968 avec son grand chelem alpin (slalom, descente, slalom géant).

Un demi-siècle pour égaler une légende et peut-être trois jours avant de lui passer devant.

Car Fourcade est encore engagé dans quatre épreuves, dont deux où il sera le grand favori (l’Inviduel et la « mass-start ») et deux par équipes (relais messieurs et mixte).

Chez les dames, l’Allemande Laura Dahlmeier est en train de devenir le « Fourcade féminin » : mieux même que son compère masculin, elle a réussi le doublé lundi, en remportant la poursuite deux jours après le sprint.

Mais l’autre patron du jour, c’était le vent. Car les bourrasques ont mis à mal l’organisation huilée des Jeux, lundi encore.

D’abord en repoussant une nouvelle fois l’entrée en lice du sport roi des JO, le ski alpin, donc : après la descente masculine dimanche, c’est le slalom géant qui a fait les frais de rafales ayant parfois atteint les 100 km/h.

Un jeudi occupé

Cela promet jeudi une journée monumentale, qui verra les deux manches du slalom géant dames entourer la descente masculine.

Ensuite en transformant en quasi-loterie l’épreuve de snowboard slopestyle dames.

« Je ne pense pas qu’il s’agissait d’une compétition juste et je suis un peu déçue que l’organisation ait maintenu le programme. En ce qui me concerne, je ne pense pas que c’était une bonne publicité pour le snowboard féminin », a ainsi lâché l’Autrichienne Anna Gasser, championne du monde 2017, seulement 15e lundi.

Le titre est revenu à l’Américaine Jamie Anderson, déjà sacrée à Sotchi en 2014.

« La FIS se donne toujours pour objectif que les athlètes puissent réussir leurs meilleures performances, ce qui selon certaines concurrentes n’était pas le cas aujourd’hui. Mais la nature des sports d’extérieur implique aussi de s’adapter aux éléments », a rétorqué la Fédération internationale de ski.

Tout cela sera donc à vérifier mardi, avec le combiné messieurs d’alpin, enfin, si la météo le permet.

La France y possèdera de belles chances de médailles, avec Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet qui ont remporté les deux seuls combinés de la saison.

Mais en face, se dressera l’appétit féroce de l’Autrichien Marcel Hirscher, meilleur skieur du monde depuis six ans.