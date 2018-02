Quoi surveiller aux JO

Deuxième course, dernière chance

La vétérante de l’équipe canadienne de biathlon, Rosanna Crawford, n’a plus qu’une chance de repartir de Pyeongchang avec un résultat à la hauteur de son potentiel. Après avoir signé le 53e temps du 7,5 km sprint samedi, elle voudra se reprendre lundi lors du 10 km poursuite. Au devant de la course, tous les regards seront tournés vers l’Allemande Laura Dahlmeier, qui a gagné l’or sur cette distance lors des deux derniers Championnats du monde et qui a remporté la première course des présents Jeux. Le 12,5 km poursuite chez les hommes suivra tout de suite après.



Biathlon — 10 km poursuite (F)

À partir de 5 h 10