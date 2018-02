Parrot et McMorris remportent l'argent et le bronze en slopestyle

Les Canadiens Maxence Parrot et Mark McMorris se sont mérités respectivement l’argent et le bronze lors de l’épreuve de slopestyle en surf des neiges, samedi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

C’est l’Américain Redmond Gerard qui a décroché la médaille d’or, la première pour son pays.

Après avoir enregistré des scores de 43,33 et 46,40 lors de ses deux premières tentatives, Gerard a amassé 87,16 points lors de sa troisième descente pour se hisser au premier rang.

Le Québécois Maxence Parrot n’a pas joué de chance en chutant lors de ses deux premiers essais, mais a offert une excellente performance à sa dernière descente et a obtenu 86,00 points pour surclasser son compatriote McMorris.

Après s’être infligé des blessures majeures lors d’une excursion hors-piste dans les Rocheuses canadiennes en mars dernier, McMorris a tout de même réussi à rafler la médaille de bronze.

À sa deuxième tentative, le planchiste originaire de Regina, en Saskatchewan, s’est emparé du premier rang provisoire après avoir obtenu 85,20 points à sa deuxième tentative, mais s’est par la suite fait damer le pion par Gerard lors de sa troisième descente.

Tyler Nicholson (76,41), de North Bay, en Ontario, a fini au 7e rang. Le Québécois Sébastien Toutant (61,08), qui espérait faire mieux que lors des précédents Jeux, a terminé au 11e rang.

Aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, McMorris avait décroché la médaille de bronze en slopestyle, tandis que Parrot avait fini cinquième et Toutant, neuvième.