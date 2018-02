Charles Hamelin ne parvient pas à défendre son titre olympique du 1500 m

Gangneung — Charles Hamelin n’est pas parvenu à défendre avec succès son titre olympique du 1500 mètres aux Jeux de Pyeongchang. Pire, le vétéran patineur de vitesse courte piste a été pénalisé et relégué au dernier rang de la finale.

Son coéquipier Samuel Girard, de Ferland-et-Boileau, à ses premiers Jeux olympiques, a terminé au pied du podium au quatrième rang.

Le Sud-Coréen Hyojun Lim a procuré à son pays la première médaille d’or à ces jeux à la suite de sa victoire avec un record olympique de deux minutes 10,485 secondes.

Le Néerlandais Sjinkie Knegt s’est classé deuxième, devant l’athlète olympique de Russie Semen Elistratov.

Hamelin devra donc patienter avant d’ajouter une cinquième médaille à sa récolte et d’égaler la marque canadienne de Marc Gagnon et François-Louis Tremblay en patinage courte piste. Il est également à deux médailles de rejoindre Cindy Klassen et Clara Hughes en tant qu’athlètes le plus décorés de l’histoire du Canada aux Olympiques.