Un partisan des Eagles garde un siège du stade en souvenir

Photo: Hannah Foslien Getty Images / AFP

Minneapolis — Les gestionnaires du U.S. Bank Stadium devront remplacer quelques sièges, dont un qui a été arraché par un partisan des Eagles de Philadelphie afin de garder un souvenir de cette première victoire de son équipe au Super Bowl. Une vidéo de ce partisan avec son siège mauve au vestiaire du stade est devenue virale, générant plus de 185 000 visionnements sur les réseaux sociaux. Un voyageur a plus tard pris une photo de l’homme avec son souvenir bien attaché à sa valise à l’aéroport international de Minneapolis-St. Paul.