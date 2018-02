Exploit des Eagles face aux Patriots (41-33)

Minneapolis — Les Philadelphia Eagles ont créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la NFL en s’imposant dimanche par 41 à 33 lors du Super Bowl face à l’archi-favori, les New England Patriots, au terme d’un match exaltant de bout en bout.



Après avoir si souvent ramené son équipe du diable vauvert, le quarterback Tom Brady n’est pas parvenu à reprendre la main en toute fin de match, perdant le ballon lors d’une phase offensive décisive.



Tout semblait pourtant écrit pour que New England, mené plus des trois-quarts de la rencontre, signe une nouvelle performance historique et marche à nouveau sur son adversaire, comme il l’avait fait l’an dernier après avoir été menés 28-3 dans le troisième quart-temps face à Atlanta, pour l’emporter 34-28 en prolongation.



Porté par Tom Brady, les Patriots étaient mêmes brièvement passés devant pour la première fois de la rencontre (33-32), à 9 minutes du coup de sifflet final.



Mais les Eagles ont tenu bon, jouant crânement leur chance comme ils l’avaient fait durant toute la rencontre. Après avoir passé la soirée à tourner autour de Tom Brady, la défense de Philadelphie, l’une des plus efficaces de la NFL, a fini par l’atteindre à plusieurs reprises en fin de partie.



C’est le premier titre de Philadelphia depuis la création du Super Bowl (1967), après deux finales perdues en 1981 et 2005, cette année-là contre les Patriots, sur le fil (24-21).

Photo: Kevin C.Cox / Getty images / Agence France-Presse

Contre toute attente, la rencontre a tourné à un mano a mano entre Brady, le monument, et l’improbable Nick Foles, qui n’était encore qu’un quarterback remplaçant début décembre.



Si le score n’est pas le plus impressionnant de l’histoire, les deux équipes ont progressé de plus de 1100 yards au total durant le match, pulvérisant le record du Super Bowl (929).

Les téléspectateurs au rendez-vous

Le football américain a beau rester un sport largement cantonné à l’Amérique du Nord, il est toujours maître en son pays.

Malgré l’effritement des audiences, qui ont reculé de près de 10 % lors de la saison régulière, malgré l’inquiétude croissante sur les risques sanitaires que présente à long terme la pratique de ce sport, plus de 110 millions de personnes sont attendues devant leur téléviseur dimanche.

À Minneapolis, ils sont 73 000 à s’être massés dans l’US Bank Stadium, où a lieu la finale, et à profiter du toit et du chauffage, la température extérieure étant annoncée à -16°C, un record.

Moment politique ?

Avant le début du match, beaucoup s’interrogeaient sur la possibilité d’un moment politique avant le coup d’envoi, scrutant les joueurs alors que la chanteuse Pink entonnait l’hymne national.

En début de saison, un peu partout en NFL, plusieurs joueurs avaient mis un genou à terre alors que l’hymne était joué, pour dénoncer la situation des minorités aux États-Unis.

Donald Trump avait alors appelé publiquement les propriétaires d’équipes à les licencier. Cette réaction avait incité des dizaines de joueurs à mettre, à leur tour, le genou à terre.

La situation avait alors dégénéré, faisant la Une de l’actualité durant plusieurs semaines, avant que les manifestations durant l’hymne ne cessent progressivement.

Dimanche, quelques heures avant le début du Super Bowl, le président américain avait lancé un avertissement à peine voilé aux joueurs qui auraient songé à manifester lors de l’hymne national. « Nous nous tenons debout fièrement pour l’hymne national », avait-il écrit dans un message invitant à rendre hommages aux soldats américains.

Finalement, tous les joueurs étaient debout au moment fatidique, évitant soigneusement toute polémique.