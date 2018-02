Tom Brady élu meilleur joueur de la NFL

New York — Le quarterback des New England Patriots Tom Brady a été désigné samedi meilleur joueur de la Ligue nationale de football américain (NFL), devenant à 40 ans l’athlète le plus âgé à recevoir cette distinction.

C’est la troisième fois de sa carrière que Brady, qui disputera dimanche son huitième SuperBowl face à Philadelphie, reçoit ce prix.

En cas de victoire contre les Eagles dans l’enceinte du US Bank Stadium de Minneapolis, Brady deviendra également le plus vieux quarterback de l’histoire à remporter le SuperBowl.

Au cours de la saison écoulée, Brady a lancé pour 4577 yards, réussi 32 touchdowns et compte seulement huit interceptions.

Sean McVay a été désigné comme meilleur entraîneur de l’année pour sa première saison à la tête des Los Angeles Rams.

Todd Gurley, le demi-offensif des Rams, a lui été nommé meilleur joueur offensif, tandis que son coéquipier Aaron Donald a reçu le prix du meilleur joueur défensif.

Alvin Kamara des New Orléans Saints a lui été élu « rookie » de l’année.