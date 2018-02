La descente en deux manches fait place à une épreuve traditionnelle

Garmisch-Partenkirchen, Allemagne — La seule descente féminine prévue en deux manches de la Coupe du monde cette saison a été annulée, vendredi, lorsque l’entraînement n’a pu avoir lieu pour une deuxième journée d’affilée. La Fédération internationale de ski a remplacé l’épreuve de samedi par une descente d’une seule manche avec un portillon de départ installé plus bas sur la piste. L’entraînement obligatoire aura lieu immédiatement avant la course. « C’est dommage », a reconnu le directeur de course de la FIS, Atle Skaardal, ajoutant que la descente normale prévue dimanche se déroulera comme prévu. Cette épreuve sera la dernière avant les Jeux olympiques de Pyeongchang la semaine prochaine. La descente féminine des Jeux se déroulera le 21 février. La FIS a dû annuler l’entraînement, vendredi, car les travailleurs avaient besoin de plus de temps parce que les « conditions sur la piste » après la pluie et les chutes de neige de jeudi n’étaient pas assez bonnes pour l’entraînement, malgré une météo plus clémente avec l’apparition du soleil.