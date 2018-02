Le Canada envoie une délégation de plus de 220 athlètes aux Jeux de Pyeongchang

Le Canada envoie une délégation de plus de 220 athlètes et 87 entraîneurs aux Jeux olympiques de Pyeongchang, la plus importante de l’histoire à des Jeux d’hiver.

Le Comité olympique canadien a précisé que l’équipe comprend 122 hommes et 105 femmes.

L’athlète la plus âgée de l’équipe est la joueuse de curling Cheryl Bernard, de Calgary, à 51 ans. Le spécialiste de bobsleigh Lascelles Brown, également de Calgary, est le vétéran chez les hommes à 43 ans.

Le surf des neiges est la discipline qui compte les deux plus jeunes athlètes, soit Eliot Grondin, de Sainte-Marie, et Elizabeth Hosking, de Longueuil, âgés tous les deux de 16 ans.

Le planchiste Jasey-Jay Anderson, âgé de 42 ans, de Mont-Tremblant, en est pour sa part à ses sixièmes Jeux olympiques, un record au pays.

On dénombre cinq paires de frères et soeurs, dont Justine et Chloé Dufour-Lapointe, respectivement médaillées d’or et d’argent il y a quatre ans à Sotchi. Leur soeur aînée Maxime ne s’est pas qualifiée cette année.

L’Ontario délègue le contingent d’athlètes le plus nombreux avec 68, suivi de l’Alberta (54) et du Québec (50).

Le Canada vise la conquête d’un nombre record de médailles à Pyeongchang, dépassant son précédent sommet de 26 à Vancouver en 2010. Les athlètes canadiens ont récolté 25 médailles en 2014.

Les Jeux s’ouvrent officiellement le 9 février.