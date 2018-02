Le projet du REM coûtera 6,3 milliards de dollars

À 6,3 milliards de dollars, le train de la Caisse de dépôt et placement du Québec coûtera 300 millions de plus que prévu et comportera une station de moins. Des modifications ont été apportées au tracé qui, dans le secteur de Griffintown, sera désormais en surface, a annoncé jeudi matin CDPQ Infra.

Le projet a aussi été rebaptisé et s’appellera désormais le Réseau express métropolitain, plutôt que le Réseau électrique métropolitain.

Le contrat des voitures du REM échappe à Bombardier puisque Alstom Transport Canada et SNC-Lavalin ont remporté le contrat au terme d’un appel d’offres. Le premier ministre Philippe Couillard soutient cependant que Bombardier, qui a le mandat des trains Azur du métro, fournira aussi les voitures pour le prolongement de la ligne bleue du métro et pour la ligne rose si celle-ci voit le jour, en plus des projets de transport éventuels dans la région de Montréal. « Il y a de l’ouvrage pour La Pocatière », a-t-il indiqué.

La Caisse octroiera le contrat d’ingénierie et de construction des infrastructures à un consortium formé de SNC-Lavalin, Dragados Canada et Groupe Aecon Québec, Pomerleau et EBC. Le projet comptera 65 % de contenu québécois, a-t-on précisé.

Le projet du REM devrait créer 34 000 emplois pendant sa construction et 1000 autres qui seront permanents par la suite.

La Caisse entend lancer les travaux au mois d’avril et les rames seront mises en circulation à la fin de 2020. Le REM accueillera ses premiers passagers à l’été 2021, soit plus tard que prévu.

CDPQ Infra a aussi indiqué vouloir faire l’acquisition des infrastructures ferroviaires de la Gare centrale plutôt que de les louer. Des négociations ont donc été entreprises avec le CN à ce sujet. La Caisse entend aussi se porter acquéreur du tunnel Mont-Royal, qui pourra éventuellement être partagé avec le train à grande vitesse de VIA Rail si celui-ci voit le jour.

La nouvelle mouture du projet comporte quelques changements de tracé. Ainsi, CDPQ Infra a renoncé au tracé en tunnel dans le secteur de Griffintown pour privilégier un tracé en surface. Il a aussi été décidé de retirer une station, celle de l’autoroute 13, ce qui porte à 26 le nombre de stations au lieu de 27.

Rappelons que Québec et Ottawa contribueront tous deux au projet du REM à la hauteur de 1,28 milliard $ chacun. La participation d’Hydro-Québec demeurera à 295 millions et celle de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sera de 512 millions. La part de CDPQ Infra sera toutefois en hausse, passant de 2,67 à 2,95 milliards. En conférence de presse, le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, a évoqué un rendement attendu de 8 à 9 % pour le projet.



D’autres détails suivront.