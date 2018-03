BlackBerry veut poursuivre Facebook

Photo: Loic Venance Agence France-Presse

L’entreprise canadienne BlackBerry a déposé une plainte contre Facebook pour violation de ses brevets pour les applications de messagerie du réseau social américain. BlackBerry accuse Facebook et ses filiales Instagram et WhatsApp d’avoir violé les brevets qu’il détient sur l’encodage des messages et les notifications. L’entreprise cherche à obtenir une injonction contre le réseau social, ainsi que des dommages-intérêts pour les pertes encourues, bien qu’il n’ait fourni aucun montant. Le réseau social américain a fermement démenti ces accusations qui « reflètent malheureusement l’état des activités de messagerie » du groupe canadien, selon Paul Grewal, directeur adjoint du service juridique de Facebook.