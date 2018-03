Des signaux des premières étoiles de l’univers détectés

Paris — Des astronomes sont parvenus à détecter pour la première fois des signaux liés à l’apparition des premières étoiles il y a 13,6 milliards d’années, peu après la naissance de l’univers, selon une étude qui a suscité mercredi l’effervescence de la communauté scientifique. La découverte, annoncée dans la revue Nature, demande toutefois encore à être confirmée par d’autres équipes et d’autres instruments plus puissants. La communauté des astrophysiciens a été surprise par l’intensité des signaux observés, car cela laisse supposer que l’univers s’est refroidi plus vite qu’on ne le pensait. Cela pourrait conduire à revoir les modèles cosmologiques et peut-être permettre de mieux comprendre la mystérieuse matière noire, invisible pour les télescopes, mais qui compose plus du quart de l’univers.