Une explosion cosmique vieille de 10,5 milliards d’années

Paris — Une énorme explosion cosmique vieille de 10,5 milliards d’années : des astronomes annoncent mardi avoir découvert la supernova, une étoile en fin de vie, la plus lointaine jamais détectée.

« DES16C2nm [le nom donné à cette supernova] est extrêmement lointaine, extrêmement brillante et extrêmement rare, pas le genre de chose sur lequel, en tant qu’astronome, on tombe tous les jours », explique Mathew Smith, auteur principal de l’étude, dans un communiqué de l’Université de Southampton (Royaume-Uni).

Le phénomène s’est produit lorsqu’une étoile massive lovée dans une galaxie très lointaine a mis fin à ses jours dans une explosion cataclysmique connue sous le nom de supernova.

Les phénomènes qui accompagnent la mort d’une étoile sont très violents, car la matière composant l’astre est éjectée à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Du fait de l’incroyable quantité d’énergie libérée, l’événement brille autant que… 200 millions de soleils et peut être aperçu depuis la Terre.

La lumière émise par le phénomène céleste a atteint notre planète 10,5 milliards d’années après qu’il a eu lieu et a été détecté pour la première fois en août 2016. Sa distance et son extrême luminosité ont ensuite été confirmées en octobre 2017 par trois télescopes distincts.

L’équipe internationale d’astronomes dirigée par l’Université de Southampton et à l’origine de l’étude publiée mardi dans l’Astrophysical Journal a classé la petite dernière parmi les « supernovas super-lumineuses (SLSN) », la classe des supernovas les plus brillantes et les plus rares.

« En plus d’être une découverte très excitante, la distance extrême de DES16C2nm nous donne un aperçu unique de la nature des supernovas super-lumineuses », dit Mathew Smith.

« La lumière ultraviolette émise par cette supernova nous renseigne sur la quantité de métal produite dans l’explosion et sur la température de l’explosion elle-même, deux informations essentielles pour comprendre les causes, les moteurs, de ces explosions cosmiques », ajoute-t-il.