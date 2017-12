Une caverne d’au moins 200 mètres découverte sous Saint-Léonard

Les spéléologues Daniel Caron et Luc Leblanc ont découvert une immense galerie souterraine adjacente à la modeste caverne déjà aménagée pour le public dans l’arrondissement Saint-Léonard.

De nouvelles explorations ont débouché en octobre dernier sur cette fracture de plus de 200 mètres de long, intacte depuis au moins 15 000 ans. Ces chercheurs de failles du sous-sol soupçonnaient jusqu’alors l’existence d’autres cavités périphériques à la caverne sous le parc Pie XII.

Après avoir dégagé une ouverture assez grande pour la tête d’un spéléologue, l’ampleur de la galerie les a toutefois renversés, indique M. Caron. Avec son collègue Leblanc, ils facilitaient la descente dans les entrailles sous la ville aux journalistes, bientôt accroupis ou à genoux dans des strates boueuses. « Je n’ai pas assez de superlatifs pour décrire cette découverte. C’est extraordinaire, sidérant, incroyable », appuyait François Gélinas, directeur de la Société québécoise de spéléologie.

À une dizaine de mètres sous le sol, l’endroit présente des stalactites, des marques de calcite d’une rare jaune beurré. Un plan d’eau, que les spéléologues naviguent en pneumatique pour avancer entre les lèvres de la crevasse, est en fait la nappe phréatique.

La découverte d’une fracture aussi grande en plein milieu urbain est un fait rare, même à l’échelle mondiale, a quant à lui souligné le conseiller de ville Dominic Perri. « Montréal a son Mont-Royal; Saint-Léonard a ses cavernes », s’est-il réjoui, espérant pouvoir éventuellement donner accès au public.

Il est déjà possible de visiter le site cavernicole déjà connu et dégagé d’une longueur de 35 mètres en saison estivale. La nouvelle galerie souterraine pourrait ainsi faire partie du futur « Centre de la terre », un projet déjà à l’étude. La Société québécoise de spéléologie souhaite en effet faire du centre d’interprétation déjà existant un site scientifique et éducatif de la trempe du Biôdome et du Planétarium.

Les derniers blocs glaciaires, il y a au moins 15 000 ans, mesuraient jusqu’à deux kilomètres au-dessus de la métropole. Le poids de ceux-ci aurait fait céder le roc, ouvrant une caverne étroite. Le passage des glaciers entraînait aussi dans son lent sillage des strates rocheuses, « ce qui explique que le plafond est lisse », glisse Daniel Caron, encore enthousiaste devant sa découverte. À l’heure où même les plus profondes fosses océaniques sont en train d’être cartographiées, la spéléologie « est le dernier bastion de l’exploration humaine sur Terre », dit-il.