Internet bientôt plus rapide pour 100 000 foyers

Près de 100 000 foyers québécois verront finalement la connexion au bout du tunnel, alors que Québec et Ottawa annoncent que 80 projets totalisant des investissements de 290 millions permettront d’accroître l’accès à l’Internet haute vitesse dans les régions du Québec. Cet investissement permettra d’attirer de nouvelles entreprises et des jeunes en région, croit le premier ministre Philippe Couillard. Le gouvernement du Québec contribue à hauteur de 105 millions par l’entremise de son programme Québec branché. Le gouvernement du Canada verse 87 millions par l’initiative Brancher pour innover. Et environ 98 millions proviennent d’entreprises privées et de donateurs. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), rappelle toutefois que 240 000 foyers québécois n’auront toujours pas accès à l’Internet haute vitesse après la réalisation de ces 80 projets.