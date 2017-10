La fusion de deux étoiles à neutrons observée et décortiquée pour la première fois

La fusion de deux étoiles à neutrons a été observée et décortiquée pour la première fois.

Du jamais vu en astronomie : la fusion de deux étoiles à neutrons a été observée et décortiquée pour la première fois.

Le 17 août dernier, les scientifiques des détecteurs LIGO, aux États-Unis, et Virgo, en Italie, ont enregistré pour la première fois les ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de deux étoiles à neutrons situées à 130 millions d’années-lumière de la Terre. À peine deux secondes après cet enregistrement, le télescope spatial Fermi de la NASA détectait à son tour un sursaut de rayons gamma provenant de la même portion du ciel que les ondes gravitationnelles, confirmant ainsi qu’il émergeait de l’explosion entre les deux étoiles à neutrons.

Ces observations ont alors permis de localiser avec précision dans le ciel le site de cet événement astronomique extraordinaire. Cette information a alors été transmise aux équipes responsables de près de 70 télescopes en tout genre à travers le monde afin qu’ils pointent leurs instruments dans cette direction précise.

Ainsi, 12 heures plus tard, plusieurs télescopes optiques annoncent avoir repéré un point lumineux dans cette portion du ciel. L’analyse du spectre de ce point lumineux indique alors qu’il correspond à la dispersion de très chauds noyaux atomiques lourds (d’or, de plomb, etc.).

Finalement, 10 jours plus tard, un jet de particules chargées se déplaçant à très grande vitesse s’échappant de ce même site est observé par les télescopes détectant les rayons X.

Ces différents phénomènes émanant de la fusion de deux étoiles à neutrons avaient été prédits par des modèles théoriques, mais c’est la première fois qu’ils sont observés et reliés à un même événement astronomique. Ces observations permettent ainsi de confirmer que les fusions d’étoiles à neutrons produisent des sursauts gamma courts et que les éléments lourds présents dans l’Univers (or, plomb) sont formés lors de tels événements astronomiques.

Ces observations extraordinaires font l’objet d’une dizaine d’articles scientifiques qui sont publiés lundi matin dans les revues Nature, Nature Astronomy et Astrophysical Journal Letters.