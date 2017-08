Des scientifiques néerlandais révèlent les limites de la vie humaine

Des chercheurs néerlandais ont affirmé jeudi avoir fixé le « plafond de verre » de la durée de vie humaine à 115,7 ans pour les femmes et à 114,1 ans pour les hommes, malgré l’augmentation de l’espérance de vie.

Des statisticiens des universités de Tilburg et de Rotterdam ont exploré des données qui s’étendent sur les trois dernières décennies de quelque 75 000 Néerlandais dont l’âge exact au moment du décès a été enregistré, a expliqué le professeur John Einmahl, l’un des trois scientifiques qui ont réalisé cette étude.



En moyenne, on vit plus longtemps, mais les plus âgés parmi nous ne sont pas devenus plus âgés au cours des 30 dernières années.

Le professeur John Einmahl