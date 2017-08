Le «#hashtag» fête ses 10 ans

Le hashtag (mot-clic) fête mercredi ses 10 ans : ce mot-clef précédé du signe dièse a ponctué sur les réseaux sociaux, par l’émotion, la mobilisation ou l’humour, tous les événements marquants survenus dans le monde depuis 2007.

Popularisé sur Twitter, mais désormais utilisé sur de nombreux autres réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tumblr...), le hashtag a été inventé par Chris Messina, un designer américain spécialiste des réseaux sociaux.

Le 23 août 2007, cet utilisateur frénétique de Twitter (plus de 39 500 messages en 11 ans) propose dans un tweet d’utiliser le symbole dièse pour regrouper des messages traitant du même sujet.

Il lance alors le premier mot-clic, #barcamp, à propos des ateliers participatifs sur l’innovation web, dont il se présente comme l’un des premiers organisateurs à partir de 2005.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?