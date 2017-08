La grande noirceur, un moment attendu avec fébrilité

Les Nord-Américains seront plongés dans l’obscurité pendant un court instant lundi, en plein milieu de la journée. La Lune viendra s’interposer entre le Soleil et la Terre, offrant à partir des États-Unis la possibilité d’observer une éclipse solaire totale. Celle-ci ne sera que partielle au Québec, mais le spectacle n’en sera pas moins « saisissant » et « fantomatique », selon les experts.

« C’est un vrai ballet cosmique, un spectacle hors de l’ordinaire », lance l’astronome Luc Simard, du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) Herzberg, en Colombie-Britannique.

Lors d’une éclipse solaire, la Lune empêche ainsi les rayons du Soleil d’atteindre la Terre pendant quelques minutes. « L’obscurité tombe soudainement et on a l’impression que c’est la nuit, mais en plein jour. On peut voir les étoiles et les planètes. Puis le Soleil réapparaît au bout de quelques minutes », décrit M. Simard.

Lundi, le phénomène durera environ 90 minutes, et le Soleil disparaîtra complètement pendant 2 minutes et 40 secondes, précise Robert Lamontagne, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec et astrophysicien à l’Université de Montréal. Il faudra toutefois se trouver dans une bande de 113 kilomètres de largeur — qui traversera les États-Unis de l’Oregon jusqu’à la Caroline du Sud — pour y assister.

Photo: Le Devoir

En dehors de cette zone, une éclipse partielle sera visible sur le reste du continent, à différents degrés. À Montréal, la pénombre commencera à 13 h 22 et atteindra son maximum à 14 h 38, lorsque 58 % de la surface du Soleil sera occultée par la Lune. Dans la province, c’est dans les alentours de Gatineau que le Soleil disparaîtra le plus, à 61 %. « Ce sera aussi impressionnant comme expérience, soutient M. Lamontagne. En espérant que les conditions météorologiques seront assez bonnes pour constater le contraste. »

Si certains Québécois se contenteront du spectacle que peut offrir l’éclipse partielle, d’autres ont bien l’intention de traverser la frontière pour vivre pleinement l’expérience. « Une éclipse totale est rare et je ne sais pas trop quand je pourrai en voir une autre d’aussi proche et accessible. Je me dis qu’il faut voir ça une fois dans sa vie… », confie Bernard Gariépy Strobl, qui compte se déplacer jusqu’à Hopkinsville, dans le Kentucky.

L’étudiante en astrophysique Myriam Latulippe fera elle aussi le voyage jusqu’aux États-Unis, à Nashville, dans le Tennessee. « J’ai vraiment hâte, j’ai toujours voulu en voir une. […] J’ai vu beaucoup d’images, mais je suis très excitée à l’idée de voir ça pour vrai », s’exclame cette passionnée d’astronomie, qui reconnaît même en rêver la nuit ces derniers temps.

Faire avancer la science

Pour les chercheurs, une éclipse solaire n’est pas juste un spectacle, mais une occasion de faire des observations scientifiques précises. « La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais 400 fois plus proche de la Terre ; donc, quand ils sont alignés, on peut étudier les quelques kilomètres juste au-dessus de l’atmosphère, la couronne solaire, explique M. Lamontagne. D’ordinaire, on n’est pas capables de voir ça, car on est aveuglés par la lumière du Soleil. »

Luc Simard, du CNRC, note de son côté que l’éclipse solaire du 29 mai 1919 a fortement marqué l’histoire de la science. L’observation des étoiles autour du Soleil en plein jour par l’astrophysicien britannique Arthur Stanley Eddington a en effet permis de confirmer la théorie de la relativité générale d’Einstein. Ce dernier estimait que la gravitation n’est pas une force, mais plutôt un effet de la géométrie de l’espace-temps.

« M. Eddington s’est déplacé dans la bande d’éclipse totale, il a pris des mesures des étoiles à ce moment-là pour constater, une fois que le Soleil avait réapparu, que la position des étoiles avait changé. »

Un phénomène rare ?

Les États-Unis n’avaient pas assisté à un tel événement scientifique depuis 99 ans. Au Québec, la dernière éclipse totale remonte au 10 juillet 1972, il y a donc 45 ans de cela. Et la prochaine n’est prévue que le 8 avril 2024, d’après les experts.

« Contrairement aux éclipses de Lune, que n’importe qui peut voir sur toute la planète, pour l’éclipse du Soleil il faut être au bon endroit pour voir l’alignement parfait de la Lune devant le Soleil en ligne droite avec la Terre, précise Robert Lamontagne. Il faut être chanceux pour en voir une dans une vie lorsqu’on est plutôt sédentaire. »

Pourtant, les éclipses solaires ne sont pas aussi rares qu’il n’y paraît, rappelle Luc Simard. « Si on considère la surface totale de la Terre, c’est plutôt fréquent. Il y a une éclipse presque tous les ans, mais toujours à différents endroits. »

Tout ne serait donc qu’une question d’emplacement géographique, d’après lui. « Quand on parle d’un endroit précis, oui, des décennies peuvent séparer deux éclipses solaires. »

Attention aux yeux

Certaines précautions doivent être prises pour regarder l’éclipse, le Soleil représentant un réel danger pour les yeux et pouvant entraîner la cécité. « Ce sont surtout les infrarouges qui sont dangereux, c’est ce qui donne la chaleur au Soleil. Ça peut brûler la rétine sans que la personne s’en rende compte directement puisque la rétine ne ressent pas la douleur », avertit le chercheur en ophtalmologie au Centre hospitalier universitaire de Québec Patrick Rochette.

Et le danger est encore plus grand lorsqu’il s’agit d’une éclipse partielle, selon lui. Le Soleil est encore apparent derrière la Lune et, « contrairement à ce qui se passe au quotidien, on a une raison de fixer le soleil ».

« Pas de télescope, pas de lunettes de soleil, pas de jumelles ni de lentille photo, prévient d’un ton grave Luc Simard. Il faut se munir de lunettes spécialisées pour les éclipses ou, mieux encore, la regarder par projection, ce qui reste le plus sécuritaire. »

Il s’agit ainsi de créer un sténopé, en perçant un trou dans un morceau de carton pour projeter l’image du Soleil sur une feuille de papier. « C’est la bonne vieille méthode de la boîte à chaussures : on fait un trou d’un côté pour l’oeil et un petit trou de la grosseur d’une tête d’épingle de l’autre. Ensuite, on se met dos au Soleil, on regarde par le trou et on voit la projection du Soleil », précise M. Lamontagne.