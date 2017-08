Wikipédia, désormais vraie source d’information, dit son cofondateur

Autrefois rejeté parce que peu fiable, Wikipédia est devenu une source d’information crédible dans une ère de fausses nouvelles, a affirmé son cofondateur mercredi.

Jimmy Wales estime que l’encyclopédie en ligne gratuite est devenue plus forte et plus précise avec le temps. Il a toutefois tenu à souligner que Wikipédia n’a jamais été aussi inexact que ses critiques l’ont prétendu.

« Nous voulions toujours faire preuve de qualité, a-t-il déclaré lors d’une table ronde à Montréal. Quand il y avait une erreur, les médias en faisaient toute une histoire, mais ils n’ont jamais parlé autant de nos efforts importants pour tenter de les corriger. »

M. Wales était à Montréal, vendredi, à l’ouverture de la conférence annuelle Wikimania.

La conférence réunit environ 1000 personnes durant trois jours pour une série de séances de formation, de présentations et d’ateliers axés sur l’avenir de projets visant à partager gratuitement le savoir.

Au cours d’une discussion d’une heure avec la professeure de l’Université McGill Gabriella Coleman, Jimmy Wales a affirmé que la réputation de Wikipédia a grimpé en flèche alors que les internautes cherchent des sources neutres d’information dans une ère de fausses nouvelles et de grande partisanerie.

Bien que des sites de fausses nouvelles aient eu peu d’impact sur Wikipédia en raison de l’engagement de l’encyclopédie à vérifier ses sources, il demeure encore difficile de maintenir « un véritable sentiment de neutralité » à une époque où les personnalités publiques s’expriment de façon bruyante et divergente, a ajouté M. Wales.

« J’espérerais que le New York Times écrive parfois : “la neutralité de cet article est contestée” au haut de ses textes, comme nous le faisons pour reconnaître qu’il y a débat ici », a-t-il lancé.

Jimmy Wales a souligné que, au moment où les médias traditionnels ont subi un déclin et perdu la confiance du public, Wikipédia a multiplié les efforts pour répondre à la volonté de la population d’obtenir des informations impartiales.

Pour amener cette idée plus loin, M. Wales a par ailleurs lancé un site de nouvelles sociofinancé produit par une équipe de journalistes et de bénévoles du public.

En entrevue, il a assuré que le site, nommé WikiTribune, n’affichera pas de publicité ni de mur payant, et sera financé par les abonnés. « J’ai fait une blague en disant que c’est une série de mauvaises décisions commerciales, mais c’est ainsi que j’ai bâti ma carrière », a-t-il déclaré.