Panne majeure des services de télécommunications dans les Maritimes

Une panne majeure affecte les réseaux de Bell et Telus dans les provinces de l’Atlantique, vendredi, privant de service leurs usagers et affectant aussi les services de communications d’urgence.

Tant les services internet, sans fil, de télévision et de téléphonie fixe sont touchés.

Dans une déclaration écrite, Bell s’excuse auprès de sa clientèle et assure que ses équipes travaillent activement à régler le problème. Une carte de Bell indiquait notamment des pannes à Halifax en Nouvelle-Écosse, Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’à Fredericton et Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, puis à l’Île-du-Prince-Édouard.

La responsable des communications, Caroline Audet, invite la population à composer le 911 par l’entremise du service sans fil plutôt que fixe, qu’elle qualifie d’« intermittent ».

Telus, qui partage les mêmes infrastructures que Bell, a aussi confirmé une interruption affectant son service sans fil dans les Maritimes. Telus a d’abord évoqué un bris de fibre optique pour expliquer la panne et a plus tard annoncé que le problème venait des installations de Bell. L’entreprise signale que les clients de Koodo, avec qui elle partage le réseau, sont également touchés dans près de 885 villes.

Les services de Rogers et d’Eastlink ne sont pas touchés par cette panne. Sur Twitter, Eastlink a toutefois souligné que la panne peut empêcher ses clients de passer des appels.

We are aware of an Interruption impacting our network partners that may affect your ability to place calls. We appreciate your patience.