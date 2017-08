Apple regrette d’avoir supprimé certains VPN en Chine

San Francisco — Le p.-d.g. d’Apple, Tim Cook, a indiqué mardi qu’il aurait préféré ne pas devoir retirer de certains produits vendus en Chine des logiciels permettant de contourner les restrictions en ligne mises en place par les autorités. « Nous aurions préféré ne pas avoir à retirer les applications, mais, comme nous le faisons dans d’autres pays, nous observons la loi là où nous faisons des affaires et nous pensons qu’être présents sur ces marchés en apportant des avantages aux clients est dans l’intérêt supérieur des gens là-bas et dans d’autres pays aussi », a-t-il déclaré. « Nous espérons qu’avec le temps les restrictions imposées seront assouplies, car l’innovation a besoin de la liberté de collaborer et de communiquer et je sais que c’est très important là-bas », en Chine, a-t-il ajouté. M. Cook était interrogé lors d’une conférence avec des analystes financiers sur la décision d’Apple de retirer de certains produits qu’il vend en Chine la possibilité de les connecter à des réseaux privés virtuels permettant de naviguer anonymement (VPN), sous la pression des autorités de Pékin. Depuis janvier, les développeurs doivent obtenir des licences gouvernementales pour pouvoir proposer des services VPN, ce qui a conduit à la décision d’Apple, celle-ci déclenchant toutefois des critiques selon lesquelles elle s’inclinait devant la censure.