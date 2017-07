Une image de la grande nébuleuse d’Orion et ses «bébés étoiles»

Photo: Observatoire européen austral / Agence France-Presse

La grande nébuleuse d’Orion et ses « bébés étoiles » ont été débusqués à 1350 années-lumière de la Terre : l’image spectaculaire de cette « pépinière » a été diffusée jeudi par l’Observatoire européen austral (ESO). L’image a été capturée par le Very Large Telescope (VLT) de l’ESO, implanté à 2600 mètres d’altitude au Chili. Très détaillée, elle va permettre de comprendre un peu mieux comment se forment les nébuleuses, ces nuages de centaines de milliers d’étoiles qui peuplent les galaxies. Située dans la Voie Lactée, notre galaxie, la nébuleuse d’Orion est la fabrique à étoiles la plus proche de nous.