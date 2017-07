Le logiciel Paint restera finalement offert

Photo: Le Devoir

Face à l’émotion provoquée par l’annonce de l’arrêt programmé de son vieux logiciel de dessin et de traitement d’image Paint, né en 1985 en même temps que Windows, Microsoft a précisé qu’il resterait offert sur son Windows Store. Dans un article publié sur son blogue, le géant américain a expliqué que, face à « l’incroyable vague de soutien » provoquée par son annonce initiale, le groupe rappelait que « MS Paint est là pour rester, il aura simplement une nouvelle maison bientôt, sur Windows Store, où il sera offert gratuitement ». Toute la journée de lundi, les articles de presse se sont multipliés, annonçant la mort prochaine du logiciel âgé de plus de 30 ans, entraînant une vague d’hommages variés sur les réseaux sociaux. L’annonce datait pourtant de quelques jours, puisque le géant américain avait indiqué dès le 20 juillet sur son blogue que MS Paint allait être obsolète et remplacé par une nouvelle version, Paint 3D. Finalement, si les ordinateurs désormais vendus et équipés de Windows 10 auront Paint 3D comme logiciel de dessin de base, les nostalgiques gardent la possibilité de télécharger la version originale sur le magasin en ligne de Microsoft.