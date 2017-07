Paint restera en vie, au grand plaisir de ses adeptes

Face à l’émotion provoquée par l’annonce de l’arrêt programmé de son vieux logiciel de dessin et de traitement d’image Paint, né en 1985 en même temps que Windows, Microsoft a précisé qu’il resterait disponible sur son Windows Store.

Dans un article publié sur son blogue, le géant américain a expliqué que face à « l’incroyable vague de soutien » provoquée par son annonce initiale, le groupe rappelait que « MS Paint est là pour rester, il aura simplement une nouvelle maison bientôt, sur Windows Store, où il sera disponible gratuitement ».

Pour Microsoft, il s’agissait de « mettre les choses au clair et dissiper une certaine confusion » autour d’un sujet plus sensible qu’attendu.

« Cela témoigne bien, de l’importance que les utilisateurs accordent à la créativité sous toutes ses formes, mais ce n’est pas la fin de l’aventure », a assuré Jean-Christophe Dupuy, directeur de la division Windows et appareils, interrogé par l’AFP, « les utilisateurs pourront télécharger gratuitement Paint ».

Toute la journée de lundi, les articles de presse se sont multipliés, annonçant la mort prochaine du logiciel âgé de plus de 30 ans, entraînant une vague d’hommages variés sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes touchés par l’attachement à Paint dont font preuve les utilisateurs », a ajouté M. Dupuy.

L’annonce datait pourtant de quelques jours puisque le géant américain avait indiqué dès le 20 juillet sur son blogue que MS Paint allait être obsolète et remplacé par nouvelle version, Paint 3D.

Le logiciel de dessin apparaissait dans une liste d’une vingtaine de logiciels de création, tels que 3D Builder ou la messagerie électronique Outlook Express, appelés à disparaître ou qui n’allaient plus être mis à jour, une information passée inaperçue pendant plusieurs jours avant que la presse spécialisée ne s’en saisisse.

L’avenir appartient à Paint 3D

« Pour autant, Paint n’est pas mort, simplement il n’est plus livré directement avec Windows 10, mais reste disponible sur le Store », rappelle Adrian Branco, journaliste pour le site spécialisé 01net.com

Sur Twitter, les dessins issus de l’application de Windows se sont multipliés, au milieu de messages de tristesse, pour des internautes qui, parmi les moins de 30 ans, se sont souvent amusés à dessiner avec le logiciel durant leur enfance ou adolescence.

« C’est une madeleine de Proust pour beaucoup, Paint c’est le logiciel sur lequel toute personne a commencé à dessiner. Mais c’est également un logiciel qui n’a jamais bougé depuis son lancement et qui est aujourd’hui complètement dépassé techniquement », détaille à l’AFP M. Branco.

Dans la foulée de cette mobilisation inattendue, un certain nombre d’entreprises, aussi diverses qu’Ubisoft, Volkswagen ou même l’Olympique de Marseille ont surfé sur l’annonce de la disparition du célèbre logiciel pour communiquer, tout en rendant hommage à Paint.

« Nous pensons nos appareils et applications pour que les utilisateurs se les approprient facilement et, au regard des réactions exprimées sur les réseaux sociaux, c’est mission accomplie », s’est réjoui Jean-Christophe Dupuy.

Au final, si les ordinateurs désormais vendus et équipés de Windows 10 auront Paint 3D comme logiciel de dessin de base, les nostalgiques gardent la possibilité de télécharger la version originale sur le magasin en ligne de Microsoft.

Une manière de permettre au géant informatique de préparer ses adeptes à la disparition à venir, et inéluctable, du logiciel, sans qu’il y ait pour l’heure de calendrier de prévu à ce sujet.

Car c’est bien Paint 3D que « nous continuerons à améliorer et régulièrement mettre à jour afin que chacun y trouve les meilleurs outils », confirme M. Dupuy.