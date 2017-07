Une étoile proche de la Terre émet d’«étranges» signaux radio

Washington — Des astronomes américains ont détecté « d’étranges » signaux radio dont ils cherchent à expliquer la nature et qui proviennent d’une étoile parmi les plus proches de la Terre, à seulement 11 années-lumière.

Ces émissions « très étranges » paraissent uniques pour une étoile de type « naine rouge », relèvent les scientifiques de l’observatoire Arecibo à Porto Rico dans un blogue, soulignant que des observations d’étoiles similaires dans le voisinage n’ont pas permis de capter des signaux similaires.

En avril et mai dernier, ces scientifiques ont enregistré des signaux venant de plusieurs étoiles dans le même voisinage, dont Gliese 436, Ross 128, Wolf 359 et HD 95735.

Après avoir analysé ces données, ils ont constaté que l’étoile Ross 128 avait émis des signaux radio étranges.

« Nous avons réalisé que ces signaux étaient très étranges dans la séquence de 10 minutes durant laquelle nous les avons captés », écrit Abel Mendez, directeur du Laboratoire d’habitabilité planétaire à l’université de Porto Rico à Arecibo, ajoutant que leur origine est inconnue.

« Nous pensons que ces signaux ne sont pas des interférences radio puisqu’ils sont uniques à Ross 128 et que les observations des autres étoiles immédiatement avant et après avoir capté ces émissions n’ont rien montré de similaire », explique-t-il.

« Nous ignorons l’origine de ces signaux, mais il y a trois principales explications possibles », poursuit l’astronome.

Il pourrait ainsi s’agir d’éruption de type solaire, d’émissions provenant d’un autre objet dans le champ d’observation de Ross 128 ou tout simplement d’une explosion d’un satellite de l’étoile circulant sur une orbite très éloignée.

L’astronome souligne aussi avec une pointe d’ironie que « l’hypothèse d’une émission provenant d’extra-terrestres vient très loin après de nombreuses autres meilleures explications possibles ».

Dimanche soir, ces astronomes ont effectué de nouvelles observations de l’étoile avec l’observatoire Arecibo. Des scientifiques du SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) de Berkeley en Californie ont également mené des écoutes de Ross 128 avec le télescope Green Bank et l’Allen Telescope Array, un groupe de télescopes.

« Nous devons collecter les données des autres télescopes pour rassembler toutes ces observations afin de parvenir à une conclusion, probablement d’ici la fin de la semaine », a écrit lundi le professeur Mendez sur Twitter.

We are trying to post the results from the observations of #Ross128 before the end of the week.