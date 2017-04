Donner la piqûre des sciences aux jeunes autochtones

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« Les jeunes ont rarement la chance d’expérimenter la science de façon dynamique », fait valoir Jennifer Flanagan, présidente-directrice générale d’Actua, un organisme voué au développement de l’intérêt pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) chez les jeunes. Si c’est vrai pour tous les jeunes du pays, ça l’est encore davantage pour ceux des régions éloignées ou ceux habitant dans les réserves amérindiennes et le nord du Québec.

Il y a un an presque jour pour jour, Jenny Okituk et Elaijah Isaac, deux jeunes de 14 ans de l’école secondaire de Salluit, au Nunavik, débarquaient à Montréal pour présenter leur projet à l’Expo-science. Leur Qulliq 2.0, une modernisation de la lampe à l’huile inuite traditionnelle, décroche alors la médaille de bronze de la finale canadienne.

Marc Lalande, ingénieur retraité et président de l’Association québécoise autochtone en science et en ingénierie (AQASI), raconte l’exploit de ces deux jeunes avec excitation encore aujourd’hui. « Nos jeunes ont de la misère à toucher par terre quand ils reviennent de l’Expo-science pancanadienne », illustre le membre fondateur de l’AQASI, l’association qui organise l’Expo-science autochtone Québec chaque année pour sélectionner les participants autochtones de la grande finale canadienne. « Ce genre d’expérience leur donne une chance incroyable de s’ouvrir au monde et de découvrir leur potentiel. »

Lui-même métis, M. Lalande s’est donné la mission de transmettre la piqûre des sciences aux jeunes autochtones, peuple sévèrement sous-représenté dans le domaine, déplore-t-il. « Il y a une quinzaine d’années, l’Ordre des ingénieurs a consulté ses 50 000 membres de l’époque pour y évaluer le nombre d’autochtones, raconte M. Lalande au bout du fil. Les autochtones représentant 3 % de la population québécoise, ç’aurait été représentatif d’en trouver quelque 1500, mais on n’en a répertorié que 50. »

Un défi de taille

Loin de croire qu’ils ont atteint le 3 %, Marc Lalande estime toutefois que ce nombre a augmenté aujourd’hui. « Je vois de plus en plus de jeunes embrasser une carrière en science », dit-il, enthousiaste. Mais le défi qu’il s’est donné est toujours grand et en éternel recommencement. « Plusieurs communautés vivent dans des régions très éloignées, accessibles seulement par les airs ou par bateau l’été, et le taux de roulement des enseignants y est souvent très élevé, particulièrement au Nunavik, explique-t-il. Or, la clé pour développer de l’intérêt pour les sciences chez les jeunes, c’est d’être bien épaulé par des enseignants motivés et motivants. »

« Apprendre les bases de la science en classe de façon classique est rarement la façon la plus excitante d’y être initié », renchérit Jennifer Flanagan, présidente-directrice générale d’Actua, qui développe aussi des activités pour les jeunes dans des régions éloignées partout à travers le pays. « Les jeunes des communautés autochtones n’ont souvent pas les mêmes occasions qu’ailleurs pour développer leur intérêt et leurs connaissances pour les sciences, mais ils sont entourés par elles sans le savoir. »

Actua préconise donc une approche sur mesure, ancrée dans la réalité des communautés, pour offrir des activités d’éveil scientifique à quelque 30 000 jeunes autochtones par année dans 200 communautés du pays. « En général, les gens ne comprennent pas comment les STIM affectent leur vie, continue Mme Flanagan. Ça semble théorique et abstrait. Mais quand on parle d’environnement, de changements climatiques, de santé ou même de jeux vidéo, on se rend compte que c’est vraiment connecté à nous et tout ce qui nous entoure. »

Confiance et connaissance accrue

Selon Indspire, un organisme voué à l’éducation des autochtones, l’approche d’Actua figure d’ailleurs parmi les exemples de réussite en matière d’éducation autochtone. « Nous avons mesuré l’impact de nos programmes ; ils augmentent notablement la confiance que les jeunes ont en eux dans le domaine des sciences ainsi que la connaissance des différentes occasions qui leur sont offertes, affirme la p.-d.g. d’Actua. Sans ces facteurs, les chances qu’ils choisissent une carrière dans les STIM sont bien faibles. »

Marc Lalande se réjouit pour sa part de voir l’engouement pour l’Expo-science autochtone Québec gonfler d’année en année. Les établissements le demandent et le réservent, dit-il, confirmant déjà qu’il aura lieu à Inukjuak en 2018 et en Abitibi en 2019.

« La priorité n’est pas toujours l’éducation dans les régions reculées, et je ne les blâme pas, continue Marc Lalande. Avec nos activités, on veut donner de l’espoir aux jeunes qui y vivent et les aider à s’épanouir. »

« Tout le pays est gagnant qu’il y ait plus d’autochtones en science, tient à ajouter l’ingénieur. On ne parle souvent que de leurs problèmes… Comme toute communauté culturelle, ils apportent leur vision unique dans leur façon de travailler. Personne d’autre que des Inuits auraient pu créer le Qulliq 2.0, ou encore concevoir comme il l’est le Musée canadien de l’histoire, à Hull, dessiné tout en rondeurs par l’architecte métis Douglas Joseph Cardinal. »