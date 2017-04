Nos ancêtres occupaient déjà l’Amérique du Nord il y a 130 000 ans, selon «Nature»

Les ossements, les défenses et les molaires de ce mastodonte se trouvaient à proximité d’outils de pierre ressemblant à un marteau et une enclume.

La découverte à San Diego, en Californie, d’ossements de mammouth vieux de 130 000 ans qui auraient été brisés par des mains humaines vient repousser de plus de 100 000 ans la date généralement admise de l’arrivée des premiers humains en Amérique selon la plupart des experts. Les détails de cette découverte qui ne manquera pas de susciter le scepticisme sont publiés aujourd’hui dans la revue Nature.

Ce sont des paléontologues du Musée d’histoire naturelle de San Diego, dans le sud de la Californie, qui ont exhumé en 1992 les fragments de ce mammouth au milieu du chantier d’une autoroute. Enfouis sous plusieurs mètres de sédiments, les ossements, les défenses et les molaires de ce mastodonte se trouvaient à proximité d’outils de pierre ressemblant à un marteau et une enclume.

Selon les chercheurs, les plans de cassure en spirale des ossements et des molaires indiquent que ceux-ci ont été brisés sous l’impact de coups de hache alors qu’ils étaient encore frais. Plusieurs spécimens osseux et les outils présentent les marques de percussion et sont entourés d’éclats de pierre et d’os vraisemblablement produits lors du martèlement de leur surface avec le marteau de pierre, a précisé lors d’une téléconférence de presse Richard Fullagar, Center for Archaeological Science de l’Université de Wollongong en Australie. Pour les paléontologues, ayant participé à l’étude, les traces gravées dans les artefacts ne peuvent être attribuées à l’érosion, au piétinement des ossements par des animaux, ou même à des carnivores qui selon eux auraient été incapables de briser le fémur frais d’un mammouth.

Pour confirmer leur hypothèse, les chercheurs se sont appliqués à briser les os d’un éléphant — qui appartient à une espèce parente des mammouths — qui venait de mourir de cause naturelle à l’aide de grosses roches ayant la forme grossière d’un marteau. « Nous avons ainsi pu reproduire exactement les mêmes patrons de fracture que nous avons observés sur les ossements de mammouth retrouvés sur le site Cerutti Mastodon », a précisé le premier auteur de l’article Steven Holen, directeur de la recherche au Center for American Paleolithic Research au Dakota du Nord. « Il s’agit d’une technologie très ancienne qui était utilisée par les habitants de l’Afrique il y a 1,5 million d’années pour extraire la moelle des os et la manger, ainsi que pour fabriquer des outils. Et lorsque les humains sont sortis d’Afrique et ont parcouru le monde, ils ont continué d’utiliser cette technologie qui s’est ainsi répandue à travers le monde. »

En 2014, lorsque les paléontologues ont été convaincus que les fragments osseux et de pierre avaient bel et bien été façonnés par des humains, ils ont fait appel au géologue James de la U. S. Geological Survey pour qu’il en estime l’âge. Comme les ossements ne contenaient plus de collagène, il a été impossible d’utiliser la méthode de datation au carbone 14. Le chercheur s’est alors tourné vers la méthode du déséquilibre de la série d’uranium qui a révélé que les fragments osseux et les outils de pierre ont été enfouis il y a 130 000 ans.