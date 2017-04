Trois Québécois font partie de la courte liste des aspirants astronautes

Trois Québécois figurent sur la courte liste des 17 candidats qui pourraient devenir les prochains astronautes de l’Agence spatiale canadienne (ASC). Mis à part les trois Québécois, on retrouve dans le lot six Ontariens, quatre Albertains, un Britanno-Colombien et un Manitobain. Le Néo-Brunswickois Alex DeLorey et le Néo-Écossais Michael Anthony Jordan ont également été retenus. Les Québécois Charles-Philippe Lajoie, originaire de Rouyn-Noranda, ainsi qu’Evan Alexander Beirne Thomas et Andréane Vidal, de Montréal, se sont qualifiés pour la dernière étape du processus de sélection.M. Lajoie est un scientifique qui travaille actuellement au Maryland sur le télescope spatial James-Webb — un projet dirigé par la NASA —, tandis que M. Thomas est professeur en génie mécanique et en santé publique à l’Université d’État de Portland, en Oregon. Mme Vidal, qui est basée à Belleville en Ontario, est une militaire responsable de la recherche et du développement des capacités futures au sein des Forces armées canadiennes. C’est le ministre fédéral de l’Innovation, Navdeep Bains, qui a dévoilé les noms des 17 aspirants astronautes lundi matin, à Toronto. Au début du processus de recrutement de l’ASC, en juin 2016, 3772 personnes avaient présenté leur candidature. La liste a ensuite été réduite à 72, puis à 32, et finalement à 17 aspirants. Seulement deux candidats deviendront les nouveaux astronautes de l’ASC. Ils seront sélectionnés d’ici l’été. Ces nouveaux astronautes rejoindront les deux autres de l’équipe, Jeremy Hansen et David Saint-Jacques. Ce dernier séjournera d’ailleurs dans la Station spatiale internationale en novembre 2018.