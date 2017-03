Montréal, berceau de la physique nucléaire

C’est à Montréal, à l’Université McGill, que le physicien Ernest Rutherford fit ses principales découvertes qui lui valurent le prix Nobel en 1908 et jetèrent les bases de la physique nucléaire. Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, c’est dans un laboratoire secret de l’Université de Montréal que des physiciens britanniques, français et canadiens commencèrent à mettre au point un premier réacteur nucléaire à l’aide d’uranium naturel et d’eau lourde dans le cadre du projet Manhattan piloté par les Américains. Grâce à ces recherches d’avant-garde, le Canada possédait, au sortir de la guerre, la seconde infrastructure nucléaire mondiale après les États-Unis.

Le Néo-Zélandais Ernest Rutherford faisait des recherches au laboratoire Cavendish de l’Université Cambridge, en Grande-Bretagne, sous la direction de Joseph John Thomson, qui venait de découvrir en 1897 la première particule subatomique, l’électron, quand l’Université McGill lui offrit un poste de professeur de physique expérimentale. La proposition d’un salaire annuel de 2500 $ dans un bâtiment nouvellement construit et équipé grâce au riche propriétaire de la Macdonald Tobacco cie, William Macdonald, s’avérait séduisante pour le jeune physicien de 26 ans qui venait de se fiancer. D’autant plus que le laboratoire Macdonald est, à l’époque, l’un des mieux équipés du monde.

Rutherford arrive donc à l’Université McGill durant l’automne 1898, alors que la radioactivité que vient de découvrir Henri Becquerel en 1896 sur l’uranium et qu’a confirmé dans la foulée Marie Curie pour le radium et le polonium, suscite le plus grand intérêt chez les physiciens.

Photo: George Grantham Bain Collection (Library of Congress) / Wikipedia

À Cambridge, Rutherford s’était servi des rayons émis par des substances radioactives, comme l’uranium, pour induire l’ionisation des gaz. À McGill, il utilise ce phénomène d’ionisation pour étudier la nature et les propriétés de la radioactivité. Pour ce faire, il introduit une source de radium entre deux feuilles d’or chargées électriquement, ce qui lui permet de découvrir que l’uranium émet deux rayonnements différents ayant des pouvoirs de pénétration différents : des rayons alpha et des rayons bêta. Qui plus est, il comprend que les rayons alpha sont en fait des particules porteuses d’une charge positive. Et il mesure leur vitesse, qui atteint environ 30 000 km/sec, précise Jean Barrette, professeur à la retraite de l’Université McGill et gardien du Musée Rutherford du Département de physique de l’Université McGill, qui est aujourd’hui situé dans un bâtiment récent, construit au début des années 1970, et qui porte le nom du célèbre physicien nobélisé. Le musée renferme certains instruments conçus par Rutherford et qu’il a utilisés dans ses expériences. Le bâtiment Macdonald, où Rutherford a mené ces expérimentations, a toutefois été rénové et abrite maintenant la bibliothèque Schulich de science et de génie.

Thorium et radium

Rutherford démontre ensuite que le thorium émet un gaz radioactif, tout comme Pierre et Marie Curie l’avaient remarqué avec le radium. Il dénomme cette « émanation » du thorium, le thoron, qui est en fait un isotope du radon, soit du radon 220.

En 1901, Frederick Soddy, un jeune chimiste anglais, se joint à Rutherford à titre d’appariteur. Les deux scientifiques utilisent une chambre d’ionisation, qui consiste en un cylindre au centre duquel se trouve une électrode. Lorsqu’ils y introduisent un élément radioactif, comme le thorium, le gaz qui est émis lors de la désintégration du thorium est ionisé. Lorsqu’ils appliquent un voltage entre l’électrode et le tube, un courant se crée. En mesurant ce courant, ils estiment alors le taux de désintégration de l’élément. Or, ils observent aussi que ce gaz se désintègre à son tour, explique M. Barrette.

Pendant 18 mois, Rutherford et Soddy font de nombreuses expériences qui les conduiront à découvrir que les atomes radioactifs se désintègrent et se transforment en atomes d’un tout autre type. Il s’agit d’un concept complètement révolutionnaire pour l’époque, car les physiciens croient alors que l’atome est indestructible et que seules les molécules peuvent changer de nature par des processus chimiques. Or, Rutherford et Soddy, qui obtient le prix Nobel de chimie en 1921, démontrent que le thorium se désintègre en une série d’autres éléments par un processus physique. Ils dénomment ce phénomène « transmutation ». « Cette découverte met en émoi la communauté scientifique, car c’était carrément de l’alchimie », souligne M. Barrette.

Les deux scientifiques remarquent qu’un atome radioactif est un atome instable, qui au bout d’un certain temps va se désintégrer. Le moment de sa désintégration est toutefois un phénomène statistique qu’on ne peut influencer d’aucune manière, ni même en changeant la température ou la pression, par exemple. Ils constatent que chaque élément a une demi-vie, ou période radioactive, différente. Durant cette période, la moitié des atomes de l’élément initialement présents se désintègrent naturellement, et cette réduction du nombre d’atomes suit une décroissance exponentielle.

Commotion internationale

Ces observations les mènent à définir la loi de la désintégration radioactive, qui fait l’objet d’une importante publication en 1902 intitulée « Les causes et la nature de la radioactivité », qui crée une commotion dans la communauté internationale des physiciens.

Le physicien allemand Otto Hahn qui plus tard découvrira la fission nucléaire, pour laquelle il obtiendra le prix Nobel de chimie en 1944, vient travailler à l’Université McGill sous la direction de Rutherford, en 1905. Il aide Rutherford à déterminer la chaîne de désintégration du thorium. Il découvre ainsi le thorium C, qui sera dénommé plus tard le bismuth 212, ainsi que le radioactinium, qui n’est rien d’autre que du thorium 227.

Durant les neuf années que Rutherford a passées à McGill, Rutherford a publié 69 articles. Dans 45 d’entre eux, il figure comme seul auteur. Il cosigne les autres avec un collègue, dont notamment Soddy. « Aujourd’hui, des articles de cette envergure sont signés par des équipes composées de nombreux chercheurs. L’article confirmant l’existence de la particule de Higgs, par exemple, compte presque 3000 auteurs », fait remarquer M. Barrette.

Rutherford quitte finalement McGill en 1907 pour devenir professeur à l’Université de Manchester, en Angleterre, où il confirme avec Thomas Royds que les particules alpha sont bel et bien des noyaux d’hélium (des atomes d’hélium auxquels il manque deux électrons). L’année suivante, en 1908, il reçoit le prix Nobel de chimie pour toutes les découvertes qu’il a effectuées à Montréal, et principalement pour celle montrant que la radioactivité est un phénomène de transmutation. Il est toutefois déçu qu’on ne lui ait pas attribué plutôt le prix Nobel de physique, car il se considère avant tout comme un physicien.

En 1911, il met en évidence l’existence du noyau atomique qui est situé au centre de l’atome et qui renferme toute la charge positive de l’atome et presque toute sa masse. En 1919, il induit la première transmutation artificielle de l’histoire en bombardant de l’azote qui se transforme alors en oxygène.

En 1919, il succède à J.J. Thomson à la direction du laboratoire Cavendish à Cambridge. Il aura sous sa direction James Chadwick, découvreur du neutron, Niels Bohr, pionnier de la mécanique quantique, et Robert Oppenheimer, considéré comme le père de la bombe atomique.