Les brèches de l’iPhone colmatées, assure Apple

Washington — Apple a indiqué mercredi avoir déjà colmaté les brèches de sécurité de ses appareils révélées par WikiLeaks et exploitées par la CIA, tandis que Samsung a dit se pencher « urgemment » sur la question. « Notre analyse première indique que la plupart des problématiques soulevées ont déjà été résolues dans la dernière version [du système d’exploitation] iOS », assure la marque à la pomme dans un courriel. WikiLeaks a publié mardi près de 9000 documents présentés comme provenant de la CIA et révélant que les téléphones intelligents et les télévisions connectées pouvaient être utilisés pour espionner leurs utilisateurs.