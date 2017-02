L’empathie, une passion qui tue ?

Le titre de cet article du Devoir (édition du 7 février) étonne, provoque, mais en lisant l’article on comprend le bien-fondé de cette analyse : même les émotions les plus généreuses peuvent fausser le jugement. Le terme empathie (einfühlung) a été introduit en psychologie par Théodore Lipps en 1906 pour désigner une attitude semblable à celle condamnée par Paul Bloom dans son article. Très tôt, les psychologues humanistes, dont Carl Rogers, ont renommé ce sentiment « sympathie » (ressentir avec), réservant le mot « empathie » pour décrire une attitude qui consiste à saisir le monde subjectif de l’autre sans s’identifier à lui et sans faire siennes ses émotions. C’est exactement ce que M. Bloom appelle « compassion ». Mais, en français au moins, le message est brouillé si on ouvre le dictionnaire au mot compassion : « Sentiment qui porte à plaindre et partager les maux d’autrui » (Petit Robert). Les mots changent et sèment souvent la confusion.