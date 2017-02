Échec pour le projet japonais d’éboueur spatial

Plus de 100 millions de déchets divers seraient en orbite autour de la Terre, dont des morceaux de vieux satellites et de fusées, présentant un risque pour l’avenir de l’exploration de l’espace.

Tokyo — Une mission expérimentale japonaise de nettoyage de déchets spatiaux, censée contribuer à améliorer les techniques d’assainissement des environs de la Planète bleue, a échoué, ont annoncé lundi ses responsables.

Expédié en décembre dernier, un vaisseau de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS) était équipé d’une longe de quelque 700 mètres qui devait se déployer pendant la fin de la mission du ravitailleur pour effectuer un test.

En pratique, cette tige électrodynamique, constituée de fils d’acier et d’aluminium, devait, grâce à des effets électromagnétiques, déplacer des détritus. Il s’agissait en fait de les ralentir pour les faire descendre dans des orbites de plus en plus proches de la Terre afin qu’ils finissent par décrocher et se consumer dans l’atmosphère.

« Nous pensons que la longe ne s’est pas déployée », a déclaré à la presse le chercheur Koichi Inoue, responsable de ce projet. « Il est bien sûr décevant de constater que nous avons terminé la mission sans atteindre un de ses principaux objectifs », a-t-il déclaré.

Cette expérimentation devait servir de base pour la constitution ultérieure d’une longe bien plus imposante (5000 à 10 000 mètres) jugée nécessaire pour faire le ménage de façon efficace dans l’espace.

L’agence d’exploration spatiale japonaise (JAXA), qui effectue des missions très diverses avait dû renoncer l’an passé à un satellite, Astro/Hitomi, devenu soudainement muet et dont la situation dans l’espace avait été jugée désespérée. Plus récemment, elle a tenté un tir d’une mini-fusée expérimentale, mais l’engin a lui aussi cessé soudain de communiquer et la mission a été interrompue en cours de route.