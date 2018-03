La grippe amorce son recul

Photo: Jacques Nadeau Archives Le Devoir

Après huit semaines d’activité intense, le virus de la grippe commence enfin à reculer au Québec, selon les plus récentes données du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ). La situation reste exceptionnelle, avec la semaine dernière encore 230 % plus de cas confirmés que pendant la pire semaine de la grippe l’an dernier. La situation est multifactorielle : les virus de souche A et B circulent en concomitance et le vaccin est d’une efficacité limitée. « Je serais porté à croire que, dans le prochain mois, nous allons rester avec une bonne circulation du virus », constate l’épidémiologiste Gaston DeSerres. Si le recul se poursuit la semaine prochaine, on pourra alors être assez certains que le pic de grippe est derrière nous, estime-t-il.