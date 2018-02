Un groupe de médecins s’oppose aux hausses salariales

Plusieurs dizaines de médecins québécois ayant signé une lettre ouverte s’opposent aux récentes hausses de rémunération négociées par leurs fédérations médicales et en demandent l’annulation. Dans leur lettre publiée par le groupe Médecins québécois pour le régime public (MQRP), les signataires affirment que les augmentations de rémunération sont d’autant plus choquantes que leurs collègues infirmières, préposés, commis et autres employés subissent des conditions de travail très difficiles. Ils signalent aussi que leurs patients vivent avec le manque d’accès aux services requis à cause des compressions budgétaires draconiennes des dernières années et de la centralisation du pouvoir au ministère de la Santé.