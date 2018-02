Des médecins demandent l’annulation de leurs hausses salariales

Plusieurs dizaines de médecins québécois demandent l’annulation de leurs hausses de salaire consenties par Québec, notamment celles pour les médecins spécialistes qu’ils jugent « indécentes ».



Ils ont signé une lettre ouverte, mise en ligne dimanche, pour s’opposer à leur rémunération bonifiée.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, leur dit de porter leurs doléances à leurs fédérations médicales qui les ont représentés pour les négociations, ajoutant que s’ils ne veulent pas de ces augmentations de salaire, il sait comment utiliser cet argent dans le réseau.



Les qualifiant de « minorité », le ministre a souligné que les membres d’une fédération ne sont pas forcément tous d’accord sur un même sujet. M. Barrette a été questionné lundi sur la lettre ouverte, après une conférence de presse annonçant l’implantation d’une nouvelle super-clinique à Montréal.



Augmentations «choquantes»

Dans leur lettre publiée par le groupe Médecins québécois pour le régime public (MQRP), les signataires affirment que les augmentations de rémunération sont d’autant plus choquantes que leurs collègues infirmières, préposés, commis et autres employés subissent des conditions de travail très difficiles.



Interrogé à savoir si cette opposition de médecins n’ajoutait pas au malaise concernant notamment le demi-milliard d’augmentations consenties aux médecins spécialistes, M. Barrette a rétorqué que pour lui ce dossier est clos par la conclusion de l’entente et qu’il veut maintenant travailler pour améliorer les conditions de travail des infirmières.



Les médecins signataires de la lettre ouverte signalent aussi que leurs patients vivent avec le manque d’accès aux services requis à cause des coupes budgétaires draconiennes des dernières années et la centralisation du pouvoir au ministère de la Santé.



À leur avis, seule leur rémunération semble immune aux coupes.



Les auteurs de la lettre affirment qu’il y a un moyen de redistribuer les ressources du système de santé québécois pour promouvoir la santé de la population et répondre aux besoins des patients sans pousser les travailleurs au bout du rouleau.