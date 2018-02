Assurances : Samuel Archibald recevra ses prestations

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Ses appels à l’aide ne seront pas restés sans réponse. L’auteur Samuel Archibald recevra finalement ses prestations d’invalidité de la part de sa compagnie d’assurance collective Desjardins. Il a appris jeudi que sa demande de règlement a été acceptée et qu’il toucherait des paiements rétroactifs d’environ 20 000 $. Son histoire a fait beaucoup de bruit dans les dernières semaines et a trouvé écho auprès de nombreuses personnes. Après un premier refus de Desjardins de lui verser ses prestations d’invalidité, le romancier et professeur de littérature était sorti publiquement pour dénoncer l’attitude des compagnies d’assurance face à la dépression. La compagnie avait évoqué certains gestes de l’auteur pour justifier son refus, notamment une apparition à la télévision, la publication d’un texte et une intervention à la radio.