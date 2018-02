De la farine pour traiter l’allergie aux arachides?

New York — Un premier traitement contre les allergies aux arachides se profile à l’horizon.

Des millions d’enfants souffrent d’une allergie aux arachides, dont certains qui pourraient mourir s’ils y sont exposés par accident.

Les médecins voulaient savoir si une dose quotidienne de farine d’arachides saupoudrée sur les aliments pourrait combattre le problème.

La firme californienne Aimmune Therapeutics a dit que 67 % des enfants qui ont reçu ce traitement pouvaient tolérer l’équivalent de deux arachides à la fin de l’étude, comparativement à 4 % des enfants qui avaient reçu une poudre placebo.

L’étude regroupait quelque 500 enfants âgés de 4 à 17 ans et souffrant d’une allergie grave aux arachides. Les participants ont reçu une dose croissante de farine d’arachides ou de poudre placebo pendant six mois, puis cette dernière dose pendant encore six mois. Ni les participants ni les médecins ne savaient quel enfant recevait quelle poudre avant la fin de l’étude.

Environ 20 % des enfants qui recevaient la farine d’arachides se sont désistés de l’étude, dont 12 % en raison de réactions ou d’autres problèmes.

Les résultats n’ont pas encore été soumis à l’examen d’experts indépendants, mais ils seront présentés lors d’une conférence médicale le mois prochain.

La compagnie prévoit demande le feu vert de la Food and Drug Administration des États-Unis cette année et celle des responsables européens l’an prochain.