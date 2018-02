Les cas de grippe encore en hausse

La grippe ne capitule pas. Le nombre de cas est encore en hausse, selon les plus récentes données du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ). La situation exceptionnelle met les urgences sous pression — l’une d’entre elles a même enregistré un taux d’occupation de 300 % cette semaine. Toutefois, l’ouverture de « cliniques de grippe » n’est pas encore mise en branle.

L’indice d’activité grippale, mercredi, était élevé avec tendance « à la hausse ». La grippe A H3N2 et la grippe B circulent toujours simultanément. Le LSPQ a enregistré presque autant de cas de grippe B que de grippe A pour la semaine se terminant le 10 février, alors que la grippe B survient habituellement plus tard en saison.

« Il n’y a aucun signe de ralentissement », s’exclame l’épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) Gaston De Serres. La semaine dernière, 37 % des prélèvements faits chez des patients avec des symptômes se sont avérés positifs pour la grippe A ou B.

Une fois le plateau atteint, la courbe prendra autant de temps à descendre qu’elle en a pris à monter, explique le Dr De Serres. Cela signifie que le Québec doit se préparer à affronter encore six à huit semaines, au moins, d’activité grippale élevée.

Les urgences au nord et au sud de Montréal sont particulièrement achalandées. En Montérégie, l’Hôpital du Suroît a même connu un taux d’occupation des civières de 300 % mardi. La moitié des patients qui se retrouvent à cette urgence ont plus de 75 ans, indique le CISSS de la Montérégie-Ouest. « Il s’agit vraiment de cas de complications causées par la grippe », ajoute la responsable des communications Jade Saint-Jean.

L’hôpital a installé des patients dans sa clinique externe de physiothérapie pour libérer les couloirs. La région affirme avoir un plan « prêt à être déployé », notamment pour ouvrir des cliniques de grippe. « On surveille activement les indices pour savoir s’il est temps de demander au ministère de procéder », indique Mme Saint-Jean.

Le signal pour enclencher un plan d’action « spécial » contre la grippe, c’est l’atteinte d’un niveau « 7 » d’alerte pendant trois jours consécutifs, explique le Dr Jean Rodrigue. « Le niveau 7 a été atteint pour la première fois hier à quelques endroits au Québec », constate le directeur des services professionnels au CISSS de la Montérégie-Centre. L’indice tient compte de différents facteurs, comme l’achalandage des urgences et la proportion de personnes s’y présentant avec des symptômes grippaux. « C’est vraiment une situation exceptionnelle cette année, constate-t-il. Oui, il faut prendre des mesures, mais on n’est pas non plus rendu à l’étape de la crise. »

« C’est une situation un peu inusitée et on crée, il est vrai, une tension importante sur notre système de santé. Cette tension est soutenue et c’est difficile pour le personnel, il n’y a pas d’accalmie depuis plusieurs semaines », ajoute-t-il.