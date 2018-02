Revers des médecins spécialistes devant la Cour suprême

La Cour suprême a refusé d’entendre une cause qui remettait en question le mur d’étanchéité entre les systèmes de santé public et privé. La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) tentait depuis 2010, alors qu’elle était présidée par Gaétan Barrette, de faire invalider un article dans la loi québécoise qui stipule que les médecins au sein d’un même centre médical spécialisé doivent être soit participants à la RAMQ, soit non-participants, mais que la mixité est interdite. La Cour supérieure avait déjà rejeté le recours de la FMSQ et de l’Association des anesthésiologistes du Québec en 2015. La FMSQ a indiqué au Devoir jeudi qu’elle croyait « en ses arguments » mais respectait la décision du plus haut tribunal du pays, qui met fin à la saga judiciaire.