Des infirmières au bord de la crise de nerfs

Individuellement, par petits groupes lors de sit-in ou par le truchement de leurs syndicats, les infirmières lancent un cri du coeur. Elles se disent à bout de souffle. Elles se plaignent du manque de personnel, des heures supplémentaires obligatoires, de leurs tâches épuisantes, de la désorganisation du réseau. Le ministre Gaétan Barrette refuse de l’admettre, mais sa réforme centralisatrice menée tambour battant n’a fait qu’empirer leur situation déjà précaire.

La vidéo diffusée par Émilie Ricard sur les réseaux sociaux est devenue virale. Infirmière dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), elle est apparue en larmes, exténuée après une nuit de travail, responsable de quelque soixante-dix patients avec une infirmière auxiliaire et deux préposés, incapable d’accomplir toutes les tâches qu’elle juge nécessaires pour le bien-être des patients. Elle se dit « démolie par la réalité des soins infirmiers » et estime qu’elle n’est pas la seule.

Comme pour lui donner raison, des infirmières ont refusé de travailler, participant à des sit-in — spontanés, selon les syndicats. Gaétan Barrette a dénoncé une « opération concertée de la FIQ [Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec] et de sa nouvelle présidente, Nancy Bédard », oubliant qu’une de ces manifestations, à la Cité-de-la-Santé, était le fait d’infirmières affiliées à un autre syndicat, soit la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Ce que le ministre ne peut nier, c’est que ces sit-in sont une réaction à une situation réelle, observable, celle d’un manque ponctuel de personnel qui conduit des établissements à exiger des infirmières présentes qu’elles fassent des heures supplémentaires « obligatoires ».

Jeudi, au terme du caucus présessionnel de ses députés, le premier ministre Philippe Couillard a affirmé y voir une tactique des syndicats pour rouvrir les conventions collectives. C’est de la fabulation : aucun des syndicats représentant des infirmières ne songe sérieusement à réclamer l’ouverture de leurs conventions collectives signées il y a moins de deux ans. En revanche, ils font pression pour que leurs conventions soient appliquées, notamment avec la mise sur pied de projets-pilotes visant la hausse des ratios infirmières-patients, et plus généralement pour que le recours aux heures supplémentaires obligatoires ne soit plus aussi répandu.

Le ministre et la FIQ se sont entendus pour augmenter de 35 % à 50 % la proportion d’infirmières auxiliaires qui travaillent à temps plein et de 50 % à 62 % celle des infirmières qui font de même, tout en haussant les effectifs globaux. « L’argent est là » pour ce faire, a soutenu le ministre. Mais voilà, les nouvelles recrues ne veulent pas de ces postes à temps plein en raison des exténuantes heures supplémentaires qui s’y ajoutent. Il est plus facile pour l’infirmière à temps partiel de se confectionner une semaine de travail à peu près normale.

« C’est un cercle vicieux », a dit le ministre. C’est d’autant plus vrai que les postes à temps plein offerts sont souvent « volants », l’infirmière étant appelée à travailler dans plusieurs départements différents. Ce ne sont pas des postes stables, dans des unités de soins précises, déplorent les syndicats.

À l’automne, la FIQ avait publié un « livre noir » intitulé On a notre quota qui établissait un lien entre surcharge de travail et sécurité des soins. Le mois dernier, Le Devoir faisait d’ailleurs état d’une hausse de 16 % des accidents — chutes, erreurs de médication, etc. — entraînant la mort de patients. Ces derniers jours, le syndicat a diffusé deux messages publicitaires pour dénoncer les ratios qui affectent, selon lui, la sécurité des patients.

Gaétan Barrette accuse les syndicats de tenir un discours public négatif qui nuit au recrutement des infirmières. Comme si les mots avaient le pouvoir de changer les faits, comme si une propagande positive parviendrait à contrer l’épuisement du personnel.

Ce ne sont pas que les syndicats d’infirmières et autres professionnels de la santé qui dénoncent la désorganisation du réseau. Ses cadres et ses gestionnaires, qui disent vivre dans un climat de peur, la décrient également par l’entremise de leurs associations. Le cri du coeur des infirmières n’est qu’une manifestation des ratés d’une centralisation à outrance. La réforme ne fonctionne pas, et non, elle n’est pas un « succès », comme l’affirme un ministre qui croit toujours avoir raison. En cette année électorale, le gouvernement Couillard ne peut se payer le luxe d’un affrontement avec les infirmières. Il doit tenter de redresser la situation, même s’il risque de manquer de temps.