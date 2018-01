De la responsabilité sociale et morale des médecins

Nous constatons journellement l’étranglement du réseau de la santé et des services sociaux dans nos milieux du fait d’un sous-financement chronique d’un bon nombre de ses programmes, cela ayant un impact sérieux autant sur les usagers que sur les gestionnaires. L’augmentation excessive des revenus des médecins depuis 2007, et qui se continue, n’est pas étrangère à cette situation. Un chercheur de l’IRIS, Guillaume Hébert, avait exposé cette situation en juin 2016 dans une analyse et soumettait des recommandations. Depuis, silence radio sur l’ampleur du phénomène, qui, s’il était davantage soulevé, fournirait une avenue de désengorgement du réseau. Sept milliards sont consacrés aux revenus des médecins, neuf milliards en 2020-2021, une situation totalement disproportionnée par rapport aux autres missions de l’État.