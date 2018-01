Nouvelle maison de naissance à Montréal

Une équipe de dix sages-femmes et d’aides natales se consacrera à l’accouchement dans une nouvelle maison de naissance du quartier Ahuntsic à Montréal. Celle-ci sera aménagée au coût de 2,3 millions de dollars dans l’aile C du Centre d’hébergement et de soins de longue durée Louvain, ont annoncé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et la ministre de la Culture, Marie Montpetit, qui représente la circonscription de Crémazie. Environ 400 femmes pourront y accoucher chaque année « dans un contexte intime et personnalisé », a affirmé M. Barrette dans un communiqué, et ce, à partir de l’automne 2019. Les 200 sages-femmes du Québec sont sans contrat de travail depuis 2015. Elles réclament une meilleure rémunération, ainsi que des frais de déplacement majorés. Le Regroupement des sages-femmes du Québec plaide aussi pour l’ouverture de davantage de maisons de naissance.