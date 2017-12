19 décembre 2017Gilles Voyer, professeur retraité de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke

Le texte de Sylvie Logean, « Humaniser les médecins par la littérature », paru le samedi 2 décembre, texte qui recueille les propos du professeur Wenger, est très intéressant. Je soutiens tout à fait cette approche. Je veux toutefois m’attarder ici à la question de la médecine narrative, évoquée à la fin de l’article. En première approximation, je veux bien me rallier au fait qu’il s’agit de laisser la parole au patient, de le laisser raconter son histoire que le médecin aura pour tâche d’interpréter, de traduire en un cas médical. Se créera ainsi un récit commun, un récit partagé. Je veux maintenant aller au-delà de cette première approximation, car l’essentiel de la narration n’est pas là.

La narration est ce qui nous permet de découvrir ce que nous sommes vraiment. Chacun croit se connaître, mais en réalité nul ne se connaît vraiment. C’est en se racontant que l’on découvre ce que l’on est, au-delà de ce que l’on croit superficiellement être. En se racontant, on naît et renaît, on se crée. « Narrer, c’est créer ». Narrer son histoire au médecin disposé à l’écouter permet de prendre une distance par rapport à ce que l’on croit être, distance nécessaire pour y voir cet autre soi-même que nous ne connaissons pas. C’est l’interprétation que je donne à l’expression, chère au philosophe Paul Ricoeur, « soi-même comme un autre », un autre à créer.

Le médecin qui écoute son patient ne fait donc pas un simple acte d’audition ; il pose un acte catalyseur de création. D’ailleurs, la maladie elle-même est souvent une occasion de recréation de soi-même. Lorsque la narration s’ajoute, le potentiel créatif s’en trouve décuplé. Je crois que c’est là que se trouve le vrai comportement éthique du médecin. Aristote, « l’inventeur » de l’éthique, disait que le sage est celui qui a l’intelligence d’écouter.